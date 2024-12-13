Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


13 Aralık 2024 15:07

Sizce 2025 yılı için asgari ücret kaç lira olacaktır?

Bu ankete 1 saat 18 dakikada, 8 kişi oy kullandı


Thalesemre
Genel Müdür
13 Aralık 2024 15:11

Daha önce müsiad başkanı asgari ücretin yüzde 25 artması gerektiğini söyledi. Bugün de ito başkanı aynı şeyi söyledi. Fakat muhtemelen cumhurbaşkanı devreye girip 22500 veya 23000 gibi bir rakamda karar kılınır. Ama emin olduğum şu ki 23.000 lirayı asla geçmeyecek.


mıcheal owen
Daire Başkanı
13 Aralık 2024 15:43

Aynen memura da %12.5 civarı

Thalesemre, 1 saat önce

Daha önce müsiad başkanı asgari ücretin yüzde 25 artması gerektiğini söyledi. Bugün de ito başkanı aynı şeyi söyledi. Fakat muhtemelen cumhurbaşkanı devreye girip 22500 veya 23000 gibi bir rakamda karar kılınır. Ama emin olduğum şu ki 23.000 lirayı asla geçmeyecek.

Toplam 2 mesaj

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