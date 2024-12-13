Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


13 Aralık 2024 15:14
Mesai sonrası alınıp gönderilen rapor sorun teşkil eder mi

arkadaşlar mesai saatinde işe gitmemek ve sonrasında mesaiden sonra rapor alınsa kabul olurmu

örnek veriyorum mesai 08:00 17-:00 işe hiç gitmeyim 18:00 da rapor almış olsak o rapor yine geçerli bir mazeret midir raporda saat yazmıyor zaten.


umtblc
Şef
13 Aralık 2024 15:29

rapor geçerli sayılsa da sen görev saatinde göreve gitmediysen ve amirlerine bilgi vermediysen rapor tutup, soruşturma açabilirler. devamında ceza verebilir disiplin kurulu, çünkü sağolsunlar önlerine gelen dosyayı boş göndermeyip suçsuz bile olsan cezayı veriyorlar. devamında mahkeme cezayı bozdurursun gibime geliyor


umtblc
Şef
13 Aralık 2024 15:31

usul yönünden raporu aldıgın günün ertesi günü mesai bitimine kadar iş yerine bildirmen gerekiyor. bildirmedigin takdirde usul yönünden geçersiz sayabilirler. ancak raporu alır almaz bilgi vermelisin ki işe gelmemek vs gibi şeylerden başını agrıtmasınlar


AAZRAY
13 Aralık 2024 15:34

mesai birmeden 1 2 saat sonra ya da mesai bittikten 1- 2 saat sonra almış olsam farkı varmı


umtblc
Şef
13 Aralık 2024 15:39

yani net cevap vermem ancak sana kendimden örnek verecek olursam, 8-5 çalışıyorum rapor alacağım zaman hastane randevum var gün içinde raporu size atarım diye bilgi veriyorum ve raporu mesai bitmeden bazen sbahtan bazen ögle sonrası atıyorum bir sorun yaşamadım. ancak hiç bilgi vermezsen sabah 8 de işe gitmeyip akşam üzeri raporu atarsan sorun yaratabilirler. en garantisi git sabahtan al raporu at yada mesai içinde at en azından bir nebze kurtarır yanı olsun. mesai dışında attın diye sorun yaratamasınlar sana


AAZRAY
13 Aralık 2024 15:42

olan oldu artık rapor almadım şeref yoksunu arkadaşlarım yüzünden soruşturma açıldı

ben şuan sadece rapor alsam ne olurdu diye düşünüyorum onlara olan kınım artıyor işte ihmalleri çok neyse soruştruma sürecini bekleyecez mecbur.


umtblc
Şef
13 Aralık 2024 15:48

işe gelmemekten rapor yiyeceğin yere rapor alsaydın ya. ceza verseler bile mahkemede bozdurma şansın olurdu. sana rapor aldırmayarak direk idarenin kucağına bırakmışlar seni

AAZRAY, 44 dk. önce

olan oldu artık rapor almadım şeref yoksunu arkadaşlarım yüzünden soruşturma açıldı

ben şuan sadece rapor alsam ne olurdu diye düşünüyorum onlara olan kınım artıyor işte ihmalleri çok neyse soruştruma sürecini bekleyecez mecbur.


umtblc
Şef
13 Aralık 2024 15:51

Rapor alsan en azından sisteme geç düştü yada telefonun şarjı yoktu çok hastaydın kendimde degildim vs vs gibi mazeretler üretebilirdin ve doktor raporunda olurdu. bir kurtatır tarafın olurdu böyle direk işe gelmemekten soruşturma açabilirler

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