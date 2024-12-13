Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


13 Aralık 2024 19:18
Vazife Malullüğü

Arkadaşlar 3 ay önce omuz homerus başı kırığından C dilimi rapor aldım sağlık daire açıklama eksik diyerek aynı hastaneye sevk etti bu sefer Dr D dilimi verdi.Sureci yaşayan bilen bir arkadaş var mı.Sürec nasıl işleyecek beni birde hakem hastaneye sevk ederlermi

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