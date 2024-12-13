Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


13 Aralık 2024 20:18
Eş durumu yardım

Merhaba ben illerarası tayinle D grubunda bulunan bir ile geldim eşim ise C grunda İstanbul da çalışıyor ben 5 yıllık eşim 2 yıllık personel ikimizde aynı unvan ve branştayız eşim eş durumu tayinle yeni yönetmelik ile D grubuna gelebilir mi eşim 657 3+1 şuan ben 4a lıyım

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