Memurluk ve askerlik hakkında soru

Herkese selam aslında her şey açık fakat emin olmak adına soruyorum. Kpss puanım 76.9 ve adalet bakanlığının alımını bekliyorum başvurular için. Sormak istediğim soruya geçecek olursak askerliğim 03/07/2026 yılına kadar tecilli. Alımlara başvuru yapabilir miyim?

Alımlara eklenen "Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak" kısmındaki "askerlik çağına gelmemiş olmak" ifadesi kafamı karıştırıyor.