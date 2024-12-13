Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


13 Aralık 2024 20:44
2.şark

Sizce 2 . şark yeni senede kalkabilir mi?


Soylu444
Şef
13 Aralık 2024 21:20

İkinci şarkını yaparken gönüllü kalmak istiyorum diyorsun yok çık git diyorlar sonrada İstanbul?da orada burada ki adamın düzenini bozup buraya gönderiyorlar ters orantı çalışıyorlar amaç kimse mutlu olmasın , kimse huzurlu olmasın , senin mutsuzluğunla mutlu olan bi idare var karşında senin lehine olan birşey yaparlar mı sanıyorsun , hala inanan varsa kalkacağını elimde 2 inci el bi köprü var satılık

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