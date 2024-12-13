Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


13 Aralık 2024 20:50
Becayiş nasıl yapılır

Merhaba ben İstanbul Tekirdağ arası becayiş yapmak istiyorum. Yönetmelikte hizmet bölgesi aynı olmalı diyor. Hizmet bölgesi dediği 1.-2.-3. olarak giden 6 grup mu yoksa A, B, C, D olan 4 grup mu? Ve merak ettiğim bu bölgeler 2 ayda bir değiştikçe İstanbul ve Tekirdağ aynı hizmet bölgesine denk gelebilir mi? Zaten çok mantıksız sonuçta iki tarafta da eleman sayısı değişmiyor neden böyle bir kural var ki...

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