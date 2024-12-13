Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


13 Aralık 2024 22:27
İdarecilere yer değişikliği takvimi

Bu sene ne zaman belli olur? Bilgisi ya da fikri olan var mı? İl içinden önce belli olur mu?

Çok Yazılan Konular

ÖMK'nin yürürlüğünün durdurulması ve iptali istemiyle Anayasa Mahkemesine Başvuruldu.Açık lise sınavıUzman baş öğretmenlik kılavuzu Nöbetçi öğretmen eksiği var ve nöbet tutan rehberlikçi yokKariyer Basamakları Yönetmeliği Neden Yayınlanmıyor?O öğretmenler kütüphane memurluğuna çekilecekMemurların 8. Dönem (2026-2027) Toplu Sözleşme Talepleri 1Geziye giden öğretmene yolluk ödenir miHangi Sendikayı Tercih Etmeliyim?Öğretmenlik Meslek Kanunun Avantajı?

Sözlük

golan tepesi 1 singapur 1 aşk evliliği 1 Sözlük Yılbaşı Hediye Çekilişi 2 muştu 2 muş 1 deprem anında kaçmak 2 yatak 1 Gözden ırak olanin gönüldende ırak olması 2 neşvü nema 1

Son Haberler

TBMM Genel Kurulu'nda gerginlik219 milyon TL'lik 'kripto para' dolandırıcılığına 6 tutuklamaUçakta olay çıkarıp, 'Türkiye'yi satın alırım' diye tehdit etti9 gündür kayıp olan şahsın cansız bedeni bulundu'YPG'nin ortadan kaldırılması bizim stratejik hedefimiz'

Editörün Seçimi

Ocak zammıAralık ayı enflasyon beklentileriMemurların 8. Dönem (2026-2027) Toplu Sözleşme Talepleri2024 Kasım maaşlarımızı yazalımTÜİK: Zamları ben yapmıyorum, iktidar yapıyor.Hangi Sendikayı Tercih Etmeliyim?Merkezi alımKaymakamlık sınavına TEZLİ ibaresi gelmesi.Yeni Bir Değişiklik (Akademi Giriş Sınavı)2023 model hatchback için ne önerirsiniz?