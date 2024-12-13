Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


13 Aralık 2024 22:40
MAZERET ATAMA DİLEKÇESİ

Taşrada ilçede çalışıyorum. 12.12.2024 günü sağlık gerekçesiyle atama dilekçesi yazdım ve ilgili birimime sundum. Ancak bir hususu eksik yazmışım.Pbs de dilekçem şuan için görünmüyor. Bu hususta ne yapabilirim? Bilgisi olan var mı?

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