Gündem \ Siyasi, Tarihi ve Dini konular
Editörler : E.Kayı Han


13 Aralık 2024 23:22
Emevi Camii

Bina milâttan önce 64 yılında Roma döneminde Jüpiter'e (Roma Mitolojisinde tanrı) adanmış bir pagan tapınağı olarak inşa edilmiş,391 yılında Roma imparatoru I.Theodosius döneminde kiliseye dönüştürülmüş ve vaftizci Yahya Efendi'ye(Yuhanna,yahudi din büyüğü) adanarak Aziz Yahya Kilisesi adını almıştır. Şam şehrinin 634 yılında müslüman Arap ordularınca alınmasından sonra halifenin isteği üzerine, Bizans imparatorunun İstanbul'dan gönderdiği ustalar inşaatta çalıştılar. İnşaat 714 yılında tamamlandı.10. yüzyıl tarihçilerinden İbn el-Fakih el-Hamadani, caminin yapımının 600.000 ila 1.000.000 dinar arasında bir maliyetinin olduğunu yazmaktadır.

Cami, bugün de hala korunan Vaftizci Yahya kafası gibi kutsal emanetleri muhafaza eder. Ayrıca cami içerisinde Şiilik için önemli nirengi noktaları da vardır. Bunlar arasında I.Yezid tarafından şehit edilen Muhammed'in torunu Hüseyin'in kafası da yer almaktadır. Ayrıca caminin kuzey duvarına eklenmiş küçük bir bahçede Selahaddin Eyyubi'nin de türbesi bulunmaktadır.

Orijinal planıyla günümüze kadar gelebilmiş olan Şam Emeviye Camii, enine gelişme gösteren, mihrap önü kubbeli plan tipine sahiptir.Yapımından sonra kurulan tüm İslam devletlerindeki cami mimarisine model olmuş ilk yapıdır. Cami mimarisi daha sonra Anadolu camilerini de plan yönünden etkilemiştir.

Caminin önemli bir özelliği de İslâm alemindeki ilk umumi helâların burada yapılmış olmasıdır.(kyn:Vikipedi)

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