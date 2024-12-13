KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


13 Aralık 2024 23:22
sağlık bakanlığı neden hala alım yapmıyor ?

2022'de kasımın 30'unda açtı mesela alım. bu yıl neden hala alım yok ? ne zaman olur sizce ? alım olacak falan duyumu bile yok ortada. herhangi bir fikri olan var mı

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