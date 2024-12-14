Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler :


14 Aralık 2024 01:00
jandarma temdit
2025 yılı için temdit verme dilekcesi en son hangi tarihte bilen var mıKırsal görevde olduğum icin takip edemedim

Çok Yazılan Konular

Astsubaylık mı, öğretmenlik mi?MSB İnşaat Mühendisi alımı TSK ihrac olanlar/ Uzman Jandarma

Sözlük

hengame 1 metformin 2 deprem anında kaçmak 2 Nasubi 1 bark kelimesi 1 yatak 1 muştu 2 singapur 1 tuile 1 biohacking 1

Son Haberler

Birleşik Metal-İş grevi 60 gün süreyle yasaklandıVHKİ yapılan müfettiş yardımcısına Danıştay'dan güzel haber14 Aralık 2024'ten önemli gündem başlıklarıEkip otosuyla otomobilin çarpıştığı kazada 2'si polis 6 kişi yaralandıTBMM Genel Kurulu'nda gerginlik

Editörün Seçimi

Ocak zammıAralık ayı enflasyon beklentileriMemurların 8. Dönem (2026-2027) Toplu Sözleşme Talepleri2024 Kasım maaşlarımızı yazalımTÜİK: Zamları ben yapmıyorum, iktidar yapıyor.Hangi Sendikayı Tercih Etmeliyim?Merkezi alımKaymakamlık sınavına TEZLİ ibaresi gelmesi.Yeni Bir Değişiklik (Akademi Giriş Sınavı)2023 model hatchback için ne önerirsiniz?