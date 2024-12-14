Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


14 Aralık 2024 01:13
SAĞLIK BAKANLIĞI LİSANS MEZUNU BÜRO PERSONELİ ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ
Sağlık bakanlığına Lisanstan atanan Büro personeli ünvan değişikliği sınavı ile teknilerliğe geçebilir mi ? bu konuda bilgi sahibi olan arkadaşlar yardımcı olabilir mi?

Çok Yazılan Konular

Eş durumu özel sektör BİLEN YARDMCİ OLABİLİR MİSorularınızı yanıtlıyorum.becayiş hemşire / İstanbul Anadolu yakası verilir Antalya merkez alınır. 2024 Yılı Aralık İl Dışı Tayinler Hk.Üniversite hastanesi mi saglik bakanligi miTıbbi sekreterin görev tanımı dışında çalıştırılmasıHeyet raporu maaşHacettepe uni hastanesi hemsirelikYıllık izin hkHacettepe üniversitesi ilan

Sözlük

Sözlük Yılbaşı Hediye Çekilişi 2 güzel yürekli insanlar 1 muş 1 yapınca herkes sana bakıyor hissi veren eylem 3 sen gidersen 1 bark kelimesi 1 aşk evliliği 1 muştu 2 BOP 1 hayatı konuşmak 1

Son Haberler

Birleşik Metal-İş grevi 60 gün süreyle yasaklandıVHKİ yapılan müfettiş yardımcısına Danıştay'dan güzel haber14 Aralık 2024'ten önemli gündem başlıklarıEkip otosuyla otomobilin çarpıştığı kazada 2'si polis 6 kişi yaralandıTBMM Genel Kurulu'nda gerginlik

Editörün Seçimi

Ocak zammıAralık ayı enflasyon beklentileriMemurların 8. Dönem (2026-2027) Toplu Sözleşme Talepleri2024 Kasım maaşlarımızı yazalımTÜİK: Zamları ben yapmıyorum, iktidar yapıyor.Hangi Sendikayı Tercih Etmeliyim?Merkezi alımKaymakamlık sınavına TEZLİ ibaresi gelmesi.Yeni Bir Değişiklik (Akademi Giriş Sınavı)2023 model hatchback için ne önerirsiniz?