Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
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14 Aralık 2024 01:28
Astasak eğitimi hk. Ve diğer süreç.
1/astasak eğitiminde bir günümüz nasıl geçer? 2/astasak eğitiminde maaş veriliyor mu? veriliyorsa eğer seviyesi nedir? 3/ eğitim bittikten sonra sınıf okulu sürecinde neler bizi bekliyor. teşekkür ederim

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