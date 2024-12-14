KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


14 Aralık 2024 02:10
Evrak eksikliği-Merkezi Atama

Önümüzdeki atamada bazı kadrolar için istenilen sertifikamın yeterliliği konusunda şüpheliyim. Merkezi atamada atandıktan sonra kurum kabul etmeyip evrak eksikliğinden dolayı atamayı iptal ederse ösym merkezi alımlarına başvurmada yasak oluyor mu?


Memurilanlari
Aday Memur
14 Aralık 2024 02:41

Evet merkezi hakkın yanar.

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