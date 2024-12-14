Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


14 Aralık 2024 08:51
Ömk ve Memuriyet
Uzman öğretmenlik için memuriyette geçen sürelerin sayılmadığını kanunda görüyoruz.Peki bu durum yönetmelikle düzenlenebilir mi? Hukuken bu mümkün mü? Kanunda olmamasına rağmen yönetmelikle ekleme yapılabilir mi?

ogretmenbey786
Aday Memur
14 Aralık 2024 09:06

memurluk zaten dereceye kıdeme sayılıyor ama öğretmenlik uzmanlığı öğretmenlikte geçen tecrübe olmal

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