Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


14 Aralık 2024 10:22
Çocuklar için kitap temin edeceğimiz bir kampanya düşünüyorum

Merhaba sevgili arkadaşlar, kurumumuz çalışanları ile bir araya gelip ihtiyacı olanlara el uzatabilmek adına kurulan derneğimiz adına yeni bir proje yapmak istiyoruz. Çocuklar kitapsız kalmasın projesi için Türkiye'nin neresinde olursa olsun gerçekten kitap ihtiyacı olan çocuklarımız için kitap toplama, bağış değerlendirme yapacağız. Sizlerden ricam sayın öğretmenlerim ve dostlarım bulunduğunuz yerde kütüphane ihtiyacı, ders kitabı, okuma kitabı vs. Bu işbirliğine katılmak isterseniz iletişim kurabilirsiniz sevgiler

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