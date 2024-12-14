Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


14 Aralık 2024 10:33
4B Sözleşmeli Personel yeni kpss puanıyla başka 4b sözleşmeli personel alımına başvurabilir mi?

4B Sözleşmeli Personel yeni kpss puanıyla başka 4b sözleşmeli personel alımına başvurabilir mi?

Mesela şuan 4bli sözleşmeli katip olarak çalışıyorum 2022 kpss puanı ile yerleştim ve kpss 2024 puanım ile bir üniversiteye sözleşmeli personel alım yapacak olsa ve benim bölümümle alakalı alım yapsa mesela admyo mezunu kişi alacak bende admyo mezunuyum büro personeli olarak alacak yani katiplikten büro personelliğine geçiş yapabilir miyim

Çok Yazılan Konular

Sözleşmenin YenilenmemesiGörevde yükselmeYeni atanan sözleşmeli eş durumu tayini4B personelin kadroya geçirilmesi hk. (Geçici maddeye istinaden kadro talebini reddedenler)Lojman hakkında acil

Sözlük

bark kelimesi 1 güzel yürekli insanlar 1 yapınca herkes sana bakıyor hissi veren eylem 3 yedek sevgili 1 Nasubi 1 Bugün olanlar 1 Sözlük Yılbaşı Hediye Çekilişi 4 sen gidersen 1 aşk evliliği 1 piri fani 2

Son Haberler

Alacak tartışması kanlı bitti: 2 ölüÇilli Bom'un bestekarı kimsesizler mezarlığına gömüldüErdoğan'dan yoğun Suriye diplomasisiİBB acil durumlar için İHA satın alacakİstasyonda sigara içtiği için uyaran 2 görevliyi bıçakladı

Editörün Seçimi

Sizce 2025 yılı için asgari ücret kaç lira olacaktır?2024 Aralık maaşlarımızı yazalımOcak zammıAralık ayı enflasyon beklentileriMemurların 8. Dönem (2026-2027) Toplu Sözleşme TalepleriTÜİK: Zamları ben yapmıyorum, iktidar yapıyor.Hangi Sendikayı Tercih Etmeliyim?Merkezi alımKaymakamlık sınavına TEZLİ ibaresi gelmesi.Yeni Bir Değişiklik (Akademi Giriş Sınavı)