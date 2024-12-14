Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


14 Aralık 2024 10:56
Adalate Bakanlığı Promosyon 2025

Merhaba Herkeze kalan 7 ay için 125 bin TL istendi cuma günü Vakıfbank ise toplan 3 yıla bu yilida katıp 270 bin TL teklifte bulundu Herkeze hayırlı olsun bereketli harcamalar


80aslan
Aday Memur
14 Aralık 2024 11:34

Umarım yeni bir taş atmak veya bir umut bağlanmak için yazmadın güzel kardeşim..


fatpın
Şef
14 Aralık 2024 12:32
imkaniz

dca23
Şef
14 Aralık 2024 12:53
bu konuyu kapatip bu arkadasi banlayin

catman23
Aday Memur
14 Aralık 2024 12:57
arkadaşlar gerçekten sıkıntıda olan arkadaşlarımızın hakkına giriyorsunuz. insanlara yalan yere umut vermeyin lutfen
Toplam 4 mesaj

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