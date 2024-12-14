Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


14 Aralık 2024 10:56
Adalet Bakanlığı Promosyon 2025

Merhaba Herkeze kalan 7 ay için 125 bin TL istendi cuma günü Vakıfbank ise toplan 3 yıla bu yilida katıp 270 bin TL teklifte bulundu Herkeze hayırlı olsun bereketli harcamalar


80aslan
Aday Memur
14 Aralık 2024 11:34

Umarım yeni bir taş atmak veya bir umut bağlanmak için yazmadın güzel kardeşim..


fatpın
Şef
14 Aralık 2024 12:32
imkaniz

dca23
Şef
14 Aralık 2024 12:53
bu konuyu kapatip bu arkadasi banlayin

catman23
Aday Memur
14 Aralık 2024 12:57
arkadaşlar gerçekten sıkıntıda olan arkadaşlarımızın hakkına giriyorsunuz. insanlara yalan yere umut vermeyin lutfen

Ktipben
Aday Memur
14 Aralık 2024 14:07

İnsanlarlar ile dalga geçmeyi hobi haline getirdiler


KhanThenegor
Aday Memur
14 Aralık 2024 15:21

Zeka geriliği nedir? Nörogelişimsel bozukluk.

Zihin yetersizliği veya mental retardasyon, zihinsel işlev kapasitesi, normal kabul edilen sınırların anlamlı ölçüde altında olan ve uyumsal davranışlarda yetersizlikleri olan bireyleri tanımlamak için kullanılır.

Maalesef çok sayıda insan görülmektedir. Bunun farkında olmayan zor durumda olan insanlar vardır.

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