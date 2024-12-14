Güneş enerji sistemi ürünüm için tasarım önerileri

Selamlar herkese,

Biz güneş enerjisi üzerine elle kendimiz üretim yapıyoruz. Yaptığımız üretimlerden birisi de bu taşınabilir sistem.Şimdi yeniden üretime geçeceğiz. Aslında kutu güzel ancak daha modern, daha güzel veya perspektif olarak tasarım fikirlerinizi de önemsiyoruz.

Güneş enerjisi ile taşınabilir sistemler üzerine ürün yapıyoruz. Şimdi ise ürünü biraz daha beta olarak büyütüp, biraz daha protatip ve daha estetik hale getirelim diyoruz. Bunu nasıl yapacağım konusunda pek de aklıma seçenekler gelmedi.Ürünün birkaç adet resmini iletiyorum sizlere.Solda ki 3 adet giriş LED lamba girişi ve onun yanında da şalter ile bu lambaları tek tek açıp kapatabiliyorsunuz.Şarj kontrol cihazı ise tamamen şarj durumu, harcadığı gücü, kapasite vs gibi şeyleri görebiliyorsunuz.Prizin olduğu şalter ise sadece oraya priz taktığımızda açtığımız zaman devreye giriyor.

Üstte ki şalter ise genel olarak tüm sistemi açıyor.

Önerilerinize açığım

https://ibb.co/jwHRPkf

https://ibb.co/Cb1hrkM

https://ibb.co/2MKm1Qq

https://ibb.co/QKxbjZf

https://ibb.co/vQKT43h