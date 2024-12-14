Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


14 Aralık 2024 12:42
Maaşla Ödüllendirme

Arkadaşlar, maaşla ödüllendirmeye hak kazananlar eylül gibi belli olmuştu. MEBBİS'e de ödül kısmına işlenmiş ödül alanlar. Maaş ödülünü yakın zamanda alan oldu mu? MEBBİS'e işlendikten ne kadar zaman sonra maaş ödülü hesaplara yatıyor? Bilgisi olanlar cevap verirse sevinirim.


erentef2012
Aday Memur
14 Aralık 2024 12:52

Çoktan yattı bizim ilçedekilere hocam. Paradan önce mebbise işleniyor ağustos sonu eylül başı gibi


baracuda60
Aday Memur
14 Aralık 2024 13:33

hocam idareniz yapacak evrakları yıl bitmeden takip edin


cnksc
Aday Memur
14 Aralık 2024 13:37

Teşekkür ederim

erentef2012, 46 dk. önce

Çoktan yattı bizim ilçedekilere hocam. Paradan önce mebbise işleniyor ağustos sonu eylül başı gibi

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