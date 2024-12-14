Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
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14 Aralık 2024 12:46
astasak eğitiminde maaş hk?
astasak eğitiminde maaş veriliyor mu?

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