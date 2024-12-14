Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


14 Aralık 2024 13:09
Açığa alınma durumunda maaş kesintisi

Merhaba arkadaşlar, basit bir konuşan açığa alındım sormak istediğim soru,

Maaşın üçte ikisi yatar deniyordu ama bordroda baktım

Gelirlerden 3 de 1 kesilmiş tamam doğru fakat kesinti yerine kişi borcu diye bir daha 3 de 1 tutar aynısı kesilmiş

Gelirden zaten üçte bir kesinti yapmıssın bir daha neden aynı tutarı 3 de bir olan kişi borcu deyip kesmiş

İşlem doğrumu acaba, yatan maaş 22 bin lira görünüyor

Teşekkür ederim


gececi22
Şef
14 Aralık 2024 14:24
.

SszPls
Aday Memur
14 Aralık 2024 15:18
bu ay yatacak 3/1 maaştan geçen ay peşin aldığın maaşın 3/1 lik kesintisini kişi borcu olarak kesmişler problem görünmüyor lakin kişi borcu kısmındaki kesintiye senin rızan yada tebliğ yapılmadan maaşından kesmeleri doğru değil
Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Danıştay ve Aym iade-red bilgi paylaşımıEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerPolis sendikası Emniyet-Sen karar günündeAYM tevdili fazla çalışma ücreti davası açılmıştırKredi borçlanmasıİcralık polislerPsikiyatri tanılı gih'in polislerden mobing görmesiÜniversite borçlanmasıİl disiplin kuruluÇalışma saati bazında, polis en düşük maaş almaktadır

Sözlük

piri fani 2 neslihan yargıcı 2 aşk evliliği 1 Deprem 1 tahlis 1 hengame 1 Gözden ırak olanin gönüldende ırak olması 2 hayatı konuşmak 1 güzel yürekli insanlar 1 Bugün olanlar 1

Son Haberler

Jandarma Karakolunun 100 yıllık fotoğrafı ortaya çıktıDursun Özbek'ten 5. yıldız açıklamasıÖğrenci yurdunda korkutan yangınBodrum'da başıboş köpekler 600 tavuğu telef ettiMüge Anlı'nın eşi , Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne atandı

Editörün Seçimi

Sizce 2025 yılı için asgari ücret kaç lira olacaktır?2024 Aralık maaşlarımızı yazalımOcak zammıAralık ayı enflasyon beklentileriMemurların 8. Dönem (2026-2027) Toplu Sözleşme TalepleriTÜİK: Zamları ben yapmıyorum, iktidar yapıyor.Hangi Sendikayı Tercih Etmeliyim?Merkezi alımKaymakamlık sınavına TEZLİ ibaresi gelmesi.Yeni Bir Değişiklik (Akademi Giriş Sınavı)