Açığa alınma

Merhaba arkadaşlar, basit bir konuşan açığa alındım sormak istediğim soru,

Maaşın üçte ikisi yatar deniyordu ama bordroda baktım

Gelirlerden 3 de 1 kesilmiş tamam doğru fakat kesinti yerine kişi borcu diye bir daha 3 de 1 tutar aynısı kesilmiş

Gelirden zaten üçte bir kesinti yapmıssın bir daha neden aynı tutarı 3 de bir olan kişi borcu deyip kesmiş

İşlem doğrumu acaba, yatan maaş 22 bin lira görünüyor

Teşekkür ederim