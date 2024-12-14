Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


14 Aralık 2024 13:09
Açığa alınma

Merhaba arkadaşlar, basit bir konuşan açığa alındım sormak istediğim soru,

Maaşın üçte ikisi yatar deniyordu ama bordroda baktım

Gelirlerden 3 de 1 kesilmiş tamam doğru fakat kesinti yerine kişi borcu diye bir daha 3 de 1 tutar aynısı kesilmiş

Gelirden zaten üçte bir kesinti yapmıssın bir daha neden aynı tutarı 3 de bir olan kişi borcu deyip kesmiş

İşlem doğrumu acaba, yatan maaş 22 bin lira görünüyor

Teşekkür ederim

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