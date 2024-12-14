Şehidimiz için kütüphane kuruyoruz.

Bilen bilir, 12.12.2023 tarihinde daha 2 senelik teğmen iken şehit olan harbiyeli Piyade Teğmen Eril Alperen Emir kardeşimiz vardı. Fotoğrafını koyabilirsem koyacağım.

Bu kardeşimizin şehadete yürüyüşünün sene-i devriyesinde harbiyeli silah arkadaşları adını yaşatmak için memleketi Ankara'da bir ortaokula kütüphane açarak adını vermek istediler. Yani Şehit Teğmen Eril Alperen Emir kütüphanesi...

Bu kütüphanede çocuklarımız, geleceklerimiz kitapla buluşsunlar istedik. Belki bir tanesinin hayatı boyunca rehber edineceği bir sözü bir kitaptan edinsin diye tüm gayretimiz. Belki aralarından bir tanesi kütüphaneye adını veren, daha 24 yaşındayken şehit olan Eril Alperen Emir ağabeylerini merak edip araştırırlar ve aynı mahallede yaşadıkları ağabeylerinin bu vatan için nasıl kahramanca dövüşürken şehit olduğunu anlarlar...

Dostlar şimdi asıl konuya gelelim: Bu kütüphane biz duyarlı vatandaşların marifetiyle oluşturuluyor. Kütüphane Ankara Altındağ'da yer alan osmangazi ortaokulu'nda hizmet verecek. Eğer siz de bu kütüphaneye destek olmak istiyorsanız, kitap bağışlayabilirsiniz. İster internetten sipariş usulü, ister kargoyla gönderebilirsiniz.

Duyarsız kalmayacağınıza eminim.

Okul adresi: Feridun çelik, 1779. SK. No: 122, 06160 Altındağ/Ankara

Google maps: https://maps.google.com/maps?hl=tr&gl=tr&um=1&ie=UTF-8&fb=1&sa=X&ftid=0x14d352e34802ffd7:0x525e681aa1ac19b

Hafta sonu elden teslim etmek isteyenler için de okulun karşısındaki tepe market sorumluluk almış. Oraya güvenle teslim edebilirsiniz.

Şimdiden hepinize teşekkür ederiz. Aziz ruhu şad olsun şehidimizin.