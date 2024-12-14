Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


14 Aralık 2024 14:47
Polise sendika hakkı verilecek mi?

Anayasa mahkemesi polise sendika hakkı verilmesi veya verilmemesi ile ilgili vereceği kararı erteledi. Erteleme nedeni nedir ne değildir bilinmez. Ama şu bir gerçekki polis bu seferde reddedilirse umutlar biter. Artık teşkilatı bir çerçeveye oturtamazlar, adam etmezler. Polis maaşta zaten en alt memur maaşı düzeyine düştü. Artık polisle alakalı hiç bir şey düzelmez. Yani bilmiyorum Emniyet Sen başkanı Faruk Sezer inde Anayasa mahkemesine verdiği dilekçesini çekerek feragat ettiği ve davadan vazgeçtiği söyleniyor. Bence bu dava polis için son şans. Reddedilirse polis için her şeyin bitimidir.

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