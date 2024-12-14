Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


14 Aralık 2024 15:20
GBT ve fotoğraf çekme

Öncelikle zamanınızı aldığım için kusura bakmayın bir hususu danışmak istedim. Otogarda yürürken polis olduğunu söylesen bir arkadaş geldi kimlik kontrolü yaptı. Daha sonra kameralardan aranan bir şahsa benzetildiniz dedi. Kimliği tutup fotoğrafımi çekeceğini söyledi. Yanlış benzetme oldu dedi daha sonra.Böyle bir uygulama var mı teşekkürler cevaplar için. İyi günler


Gebeskaplumbagaa
Aday Memur
14 Aralık 2024 15:39
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