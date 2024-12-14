Sendika neden var ? Haklarımız neden yok ?

Herkese merhaba,

Arkadaşlar neden sendikalıyız? Neden dikkate alınmıyoruz? Neden düşünülmüyoruz ? Bu soruları bazen kendinize soruyor musunuz ? Bu kurumda çok lüzumsuz insanlar var biliyoruz zaten foruma girince durumun vahimliği aşikar. Ancak ben emek veren işini layıkıyla yapan aklı selim kardeşlerime sesleniyorum sendikalara bu durumu ne zaman soracağız?

TRT giyim yardımı 2024 yılı 42 bin TL, 2025 yılı 50 bin TL peki bize ödenen giyim yardımı ne kadar 67 TL, biz TRT kadar çalışmıyormuyuz ?

30 senedir adalet hizmetleri sınıfı diye bir söylem var ne aşamada ?

Nöbet, mesai, promosyon şartlarında iyileştirme ne zaman ?

Büyükşehirde 20-25 bin tl kirayla oturan 40 bin TL maaşla geçinmeye çalışan insanlar var bu bakanlıkta.

şimdi sendikalara sormak lazım. Neden varsınız? Bizim için ne yapıyorsunuz ? Her gün makam ziyaretinden başka personel için ne amaçlıyorsunuz ?

İşin özü şu sendikalar ne zaman haklarımız için çalışacaksınız?