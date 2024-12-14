Gündem \ Tatil ve Gezi
Editörler : F16 Gökçen


14 Aralık 2024 16:03
umre

merhabalar, öğretmenim. Yaşlı annem ile umreye gitmeye niyetlendim. pek araştırma yapmadım fakat galiba eda tur ile anlaştım. istanbul dışından gelip buradan kalkış yapacak uçakla gideceğiz. sözleşmeyi gönderdiler (fakat henüz imzalamadım)

ücret 1550 usd x 2 kişi şeklinde. yaşlı annem yanımda olacağı için birazcık endişeliyim , 2 dil bilmekteyim (arapça -ingilizce) , sömestrede gideceğiz niyetimiz bu.

önerisi olan varsa yazabilir mi aktarmış olduğum bilgiler ışığında.

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