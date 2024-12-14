KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Öğretmenlik Mezunları
Editörler : Pangaea


14 Aralık 2024 17:06
Bilgisayar Mühendisliği Mezunu AGS'ye Girebilir mi?

Selamlar hocalarım, ben bilgisayar mühendisliği mezunuyum. MEB AGS açıklanmadan önce formasyon alarak KPSS P10 puan türünden puanımızla "Bilişim Teknolojileri Öğretmenliğine" atanabiliyorduk. Bu yeni sistemde formasyon almadan MEB-AGS'ye başvurabilir miyim?

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