Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


14 Aralık 2024 17:48
Vakıfbank Ek Hesap
Ek Hesap Taksitlendirme Faiz Düşürme vs gibi yapılandırmadan yararlananlar varmı arkadaşlar?

AqLayanKalp
Aday Memur
14 Aralık 2024 18:08

Ben de bu konuyu çok merak ediyorum, acaba nasıl yapılandırabiliriz?


E.Kayı Han
Editor
14 Aralık 2024 18:12

Taksitli ek hesaba giriyorsunuz oradan yapıyorsunuz.

AqLayanKalp, 51 dk. önce

Ben de bu konuyu çok merak ediyorum, acaba nasıl yapılandırabiliriz?


Kamupersoneli07
14 Aralık 2024 18:13
60 aya kadar taksitlendirme yapılmıyor bazi zorluklar cikartiyorlarmis konuyla alakalı Mecliste bazı çalışmalar yapılıyormuş hadi hayirlisi

AqLayanKalp
Aday Memur
14 Aralık 2024 18:26

Anladım teşekkürler.

E.Kayı Han, 47 dk. önce

Taksitli ek hesaba giriyorsunuz oradan yapıyorsunuz.

Toplam 4 mesaj

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