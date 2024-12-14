KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


14 Aralık 2024 18:07
önlisans güvenlik
Kpss önlisans puanım 81.9.Silahli kimliğim muhtemelen mart veya nisanda elimde olacak.2025 yılında güvenlik olarak atanma ihtimalim var mı?

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