Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


14 Aralık 2024 18:14
Arkadaşlar acil bi bakabilir misiniz ?

Sağlık bakanlığı yeni yayınladığı atama yer değiştirme yönetmeliğinde ?Eğitim ve aile mazereti kapsamında atanmış olup 5 yıllık bildirim süresini tamamlamamış olan personelin talebi halinde bir defaya mahsus eski görev yerine dönme veya eski görev yeri esas alınarak alt bölge tayini isteme hakkı kaldırılmıştır.? İbaresi tam olarak neyi ifade ediyor

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