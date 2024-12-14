Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


14 Aralık 2024 18:17
Kadrolu olup becayiş yapabilen var mı?

Bakanlık neden red veriyor? Kadrolu becayiş yapamaz şeklinde bir gerekçeyle red ediyorlar. Neden sözleşmeli yapabiliyor da kadrolu yapamıyor? Sadece sözleşmeliler mi 657 sayılı yasaya tabi, biz kadrolular başka yasaya tabiyiz de ben mi bilmiyorum. Şehir içi farklı adliyelere bile becayiş taleplerim red ediliyor. Halen bunun mantığını anlayamadım. Benim evim küçükçekmece adliyesine yakın, becayiş yaptığım kişinin de evi istanbul adliyesine yakın. Ortada bir kamu yararı var ve sonuç kadrolu personel becayiş yapamaz gerekçesiyle red. Bunun mantığı nedir Allah aşkına

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