Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


14 Aralık 2024 18:35
cb hakaret davası MEB'e atanmaya engel mi?

konuyu nerede açacağımı bilemediğim için burada açıyorum. üzülerek söylemekteyim ki yeğenim 2020 yılında cb hakaret davasından HAGB aldı. 2024 KPSS'ye girerek alanında ilk 50'ye girdi ve MEB'de öğretmen olmak istiyor. HAGB kanunen memuriyete engel değil ama güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasında elenmekten korkuyor. yaptığından çok pişman ama elden ne gelir. arşiv araştırmasında engel teşkil eder mi bilgisi olan arkadaşlar yazabilir mi?

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