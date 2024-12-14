Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


14 Aralık 2024 20:20
Sosyal fon sair kesinti

merhaba arkadaşlar sosyal fona üye olanlara evlilik ve doğumda yardımcı yapılıyor bu uygulama çocuğu sünnet olanada geçerli mi ?


Gebeskaplumbagaa
Aday Memur
14 Aralık 2024 20:36
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K3T8BRH1
Aday Memur
14 Aralık 2024 20:45

Geçerli

Toplam 2 mesaj

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