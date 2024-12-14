Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


14 Aralık 2024 20:48
Lisans tamamlama
Merhaba arkadaşlar tıbbi sekreterim sözleşmeli olarak çalışıyorum (3+1).Lisans tamamlama olarak sağlık yönetimi okuyorum.Maaş,kademe derece ilerlemesi nasıl olur.Ayrıca kadroya geçtikten sonra mı maaşım artar yoksa öyle bir şart yok mu

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