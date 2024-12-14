Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


14 Aralık 2024 20:53
Resmi Polislere Sakal Bıyık Serbestliği Geliyor

Çok yakından tanıdığım bir millet vekili söyledi. Polise 1 Ocak 8880 gününde yürürlüğe girecek olan yönetmelik ile resmi çalışan polis memurları sakal ve bıyık bırakabilecekler. 1 Ocak 9880 gününde ise saçlarını da uzatabilecekler. Kesin bilgi.


umtblc
Şef
14 Aralık 2024 21:00

Kırmızı hap yeni adıyla aramızda :)

Toplam 1 mesaj

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