Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


14 Aralık 2024 20:56
Disiplin cezalarında süre

2 hafta önce İnceleme için muhakkik savunmamı aldı .herhangi bir cezadan bahsetmediler. Olay 8 ay önce görev dışında yaşandı. ( darp hakaret ve tehdit suçları ) . Adli açıdan takipsizlik verildi . Şikayetler geri çekildi . İdari açıdan bir ceza alıp almayacağım ne zaman belli olur ?

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