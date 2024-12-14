Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


14 Aralık 2024 21:02
İlçeden merkze evraklar için gidip gelme

Hayırlı akşamlar değerli forum üyeleri.Ben son sağlık bakanlığı atamasında tıbbi sekreter olarak atandım.

A ilinde merkezde ikamet ediyorum ve çalıştığım hastane merkeze yaklaşık 50 km uzakta bulunan bir ilçe hastanesi. Hastanede idari birimde görevliyim.

Her ayın özellikle ilk 15 günü il merkezine evrak getirmemiz gerekiyor ve çalıştığım birimin evrakları da dahil olmak üzere diğer bazı birimlerin de evraklarını ben götürüyorum bazen ilgili yerlere.

İlçeden merkeze toplu taşıma araçlarıyla geliyor ve yine merkezde de toplu taşıma araçlarıyla gerekli yerlere gidiyorum.

Geçen gün evrakları yetiştirmeye çalışırken çok büyük bir kaza atlatınca aklım başıma geldi.Ben yaklaşık 7 - 8 aydır bu evrak işini herhangi bir resmiyete dökmeden yani bir yazı dahi olmadan( elbette müdürün emriyle hastaneden çıkıyorum ) yapıyorum.

Ama olurda yolda başıma bir şey gelirse ben izin vermeden çıkmış diyebilecek bir adam ki benim aksini ispat edebileceğim bir delilim de yok.

Ben ne yapabilirim bu konuda ? Günlük görevlendirme var mı? Buna kimin onay vermesi gerekir başhekim mi hastane müdürünün mü?

Konu hakkında bilgi sahibi olan değerli forum üyelerininde görüşlerini , önerilerini bekliyorum.Şimdiden herkese teşekkür ediyorum&#128591;

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