Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


14 Aralık 2024 21:06
Polis Maaşında İyileştirme Yapılacak

Ağır enflasyon altında ezilen polis memurlarının maaşına 1 liralık iyileşme yapılacak. Bu iyileşme ile polis memurlarının rahat bir nefes alması planlanıyor.

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