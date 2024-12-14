Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler :


14 Aralık 2024 21:11
Akdeniz anemisi
Akdeniz anemisi ile ilgili atama yonergesinde ibare geçiyor bu konu hakkında bilgisi olan varmıdır .

bebeto984
Aday Memur
14 Aralık 2024 21:11
.
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Astsubaylık mı, öğretmenlik mi?MSB İnşaat Mühendisi alımı Akdeniz anemisi TSK ihrac olanlar/ Uzman Jandarma

Sözlük

yedek sevgili 1 Katarsis 1 Krubera 1 gir 1 Nasubi 1 candan erçetin 1 bankacılık uygulamalarında suç işleyen bankacı var mı sorusu 1 neslihan yargıcı 2 aşk evliliği 1 geri dönen sevgili 2

Son Haberler

Jandarma Karakolunun 100 yıllık fotoğrafı ortaya çıktıMamak'ta hayvanların katledildiği iddiasıyla bir grup vatandaş hayvan barınağı önünde toplandıBakan Memişoğlu 'randevu sorunu' çözümü için tarih verdiOkullarda yarıyıl ne zaman başlayacak?Ömer Çelik: Cumhurbaşkanımızın eşsiz tecrübesi ile tarihin doğru tarafında durduk

Editörün Seçimi

Sizce 2025 yılı için asgari ücret kaç lira olacaktır?2024 Aralık maaşlarımızı yazalımOcak zammıAralık ayı enflasyon beklentileriMemurların 8. Dönem (2026-2027) Toplu Sözleşme TalepleriTÜİK: Zamları ben yapmıyorum, iktidar yapıyor.Hangi Sendikayı Tercih Etmeliyim?Merkezi alımKaymakamlık sınavına TEZLİ ibaresi gelmesi.Yeni Bir Değişiklik (Akademi Giriş Sınavı)