Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
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14 Aralık 2024 21:23
Milli savunma bakanımızın açıklamaları

milli savunma bakanımız astsubay ve binbasılara tazminat verileceği ile ilgili açıklamalarda bulundu


çivonügzö
Memur
14 Aralık 2024 23:02
Tüm kurumlar maaş promosyonu alır , askeri personel alamaz . tüm kurumlar zam alırken askeri personel alamaz . Tsk personeli sahipsiz

baha3454
Şube Müdürü
14 Aralık 2024 23:03
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