Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


14 Aralık 2024 22:08
Daha önce istifa edenler şu an hangi işlerde çalışıyor?

Ben 5 senedir İstanbul da çalışıyorum.Artık istifa etmek istiyorum.Zaten maddi olarak da bir kârım yok istanbul da.Maaş kiraya ve yemeğe gidiyor.Artık araba almak hayal oldu bunu geçtim artık evlenecek para bile yok.Hiçbir amacım kalmadı.Psikolojim bozuldu hiçbir şeyden zevk alamaz hale geldim.Kalabalık toplu taşımayla işe gidip gelmek kaos psikolojimi mahvetti ve bütün bunlara rağmen tüm çektiklerim boşa.Bir düğün evlilik bile hayal oldu o zaman niye meslekteyim?


bozkurt46
Aday Memur
14 Aralık 2024 22:15
Bunu bende merak ediyorum. Meslek 55 e kadar gitmeyecek gibi bu şekilde

umtblc
Şef
14 Aralık 2024 22:55

kardeşim meslek seni yorduysa, git bir psikiyatri servisine bırak silahını, 2 yıl tedavini gör devamında gih ol memleketine dön. eğer iş kuracak bir paran yoksa tanıdıgın yanında çalışabilecegin kimsen yoksa memuriyetini istifa ederek yakma. git gih ol memkeletine dön kafan rahat olsun


Dessas.
Aday Memur
14 Aralık 2024 23:24

Psikiyatriye gitmek istemiyorum

umtblc, 37 dk. önce

kardeşim meslek seni yorduysa, git bir psikiyatri servisine bırak silahını, 2 yıl tedavini gör devamında gih ol memleketine dön. eğer iş kuracak bir paran yoksa tanıdıgın yanında çalışabilecegin kimsen yoksa memuriyetini istifa ederek yakma. git gih ol memkeletine dön kafan rahat olsun

Toplam 3 mesaj

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