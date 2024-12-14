Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


14 Aralık 2024 23:01
belediye naklen atama

Arkadaşlar merhaba, Manisa'nın bir ilçesinde memurum başka bir ilçe belediyesinden nakil yazım geldi ancak bizim belediye benim yerime başka bir personel bulmadan şimdilik yazımı bekletecekmiş 2-3 ay sürebilme ihtimali var, bu durumda nakil gitmek istediğim kurum muvafakatnamenin 2-3 ay sonra gitmesinden dolayı problem çıkartır mı bunun yasal bir sınırı var mıdır?

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