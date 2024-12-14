Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


14 Aralık 2024 23:12
meb yurt dışı öğretmenlik sınavı

sınava 2 aydan az süre kaldı, ortada hala kılavuz yok. ne yapıyor bu bakanlık, sabah akşam el ense mi?

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