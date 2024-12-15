2024 Giyim yardımı hakkında

Giyim yardımı hakkında bilgisi olan var mı? Bazı kurumlardan teknik personel isimleri istenmiş, sadece teknik personele ve ayni olarak verilecek bilgisini aldım. farklı bir bilgisi olan var mı?

Giyim yardımı hakkında bilgisi olan var mı? Bazı kurumlardan teknik personel isimleri istenmiş, sadece teknik personele ve ayni olarak verilecek bilgisini aldım. farklı bir bilgisi olan var mı?