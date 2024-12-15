Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


15 Aralık 2024 00:07
2024 Giyim yardımı hakkında
Giyim yardımı hakkında bilgisi olan var mı? Bazı kurumlardan teknik personel isimleri istenmiş, sadece teknik personele ve ayni olarak verilecek bilgisini aldım. farklı bir bilgisi olan var mı?

dollylenovo
Aday Memur
15 Aralık 2024 00:09

Ayni olacağı kesin. Çek vs gibi şeyler olmayacak.

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