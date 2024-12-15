Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


15 Aralık 2024 00:59
Yürütmeyi Durdurmaya itiraz kaç günde sonuçlanır

arkadaşlar aldığım sürgün cezasına idare mahkemesi ret kararı verdi...

gerekçeside, idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararların doğması, demek sureti ile mahkemeyi ikna edemediğimiz anlamı çıkıyor...

bu karara itiraz edmeyi düşünüyorum...

idari işlemin açıkca hukuka aykırılığı noktasında sıkıntı yok ...

Bu durumda itiraz süreci ne kadar sürer...

birde tecrübeli arkadaşlarımız engelli bir memurun bu kış gününde taşınma zorluğu ile beraber telafisi güç veya imkansız zarar göreceğini nasıl bir argüman öne sürerek mahkemeyi ikna edebiliriz.

cevaplarınız için şimdiden teşekkürler

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