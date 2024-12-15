Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


15 Aralık 2024 02:27
Maaş

Arkadaşlar bugün 15 ı değil mi. Her zaman saat 00.30 gibi yatan maaş bu saat oldu yatmadı bir sıkıntı mı var acaba


Kvsrruncll
Aday Memur
15 Aralık 2024 02:33
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batubey92
Aday Memur
15 Aralık 2024 02:36

Yok mu sende de

Kvsrruncll, 57 dk. önce
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Toplam 2 mesaj

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